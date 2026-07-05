قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه.. 4210 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية
مصادر بالاحتلال: شكوك حول لقاء ترامب لنتنياهو الأسبوع المقبل
نظر محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري بالتجمع .. بعد قليل
التعليم تنفي تداول امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه باللجان
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5-7-2026
باسم مرسي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر ويُوجّه رسالة للجماهير
محسن صالح: محمد صلاح أقوى من ميسي بدنيًا
خطوات تقديم تظلمات بطاقة التموين 2026 .. الرابط والطريقة
تحـ.ـرش بسيدة .. عامل في الغربية يُواجه عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
ذكرى رحيل عبد السلام النابلسي .. قصة وفاء نادرة جمعته بفريد الأطرش
هل يكفي الاغتسال للصلاة دون وضوء؟.. دار الإفتاء توضح
طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان لبدء التفتيش قبل امتحان اللغة الإنجليزية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى رحيل عبد السلام النابلسي .. قصة وفاء نادرة جمعته بفريد الأطرش

عبد السلام النابلسي وفريد الأطرش
عبد السلام النابلسي وفريد الأطرش
محمد سعيد

تحل اليوم، الأحد 5 يوليو، ذكرى وفاة الفنان عبد السلام النابلسي، الذي وُلد في 23 أغسطس عام 1899، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1968.

وُلد عبد السلام النابلسي في مدينة طرابلس بلبنان، ونشأ في بيئة ثقافية تهتم بالفن والأدب، قبل أن ينتقل إلى مصر، التي شهدت انطلاقته الحقيقية في عالم التمثيل.

عبد السلام النابلسي ومشواره الفني

بدأ النابلسي مشواره الفني في ثلاثينيات القرن الماضي، ونجح تدريجيًا في تثبيت أقدامه داخل الوسط الفني، خاصة بتميزه في الأدوار الكوميدية التي اتسمت بالذكاء والبساطة. وشارك في عدد كبير من الأفلام إلى جانب كبار النجوم، وفي مقدمتهم فريد الأطرش، حيث شكّلا ثنائيًا ناجحًا في العديد من الأعمال.

ومن أشهر أفلامه: "حبيب العمر"، و"لحن الخلود"، و"عفريتة هانم"، و"شارع الحب"، التي قدم خلالها شخصيات متنوعة أظهرت قدرته على إضفاء روح الفكاهة بصورة طبيعية وجذابة.

ورغم نجاحه الكبير، واجه النابلسي أزمات مادية وصحية في أواخر حياته، ما اضطره إلى مغادرة مصر والعودة إلى لبنان، حيث وافته المنية عام 1968. ورغم رحيله، لا تزال أعماله الكوميدية علامة بارزة في تاريخ السينما العربية.

عبد السلام النابلسي وفريد الأطرش

تُعد علاقة الفنان عبد السلام النابلسي بصديقه فريد الأطرش واحدة من أبرز نماذج الصداقة في الوسط الفني، إذ جمعتهما علاقة قوية زادتها الأزمات قربًا وترابطًا، ليصبح كل منهما سندًا حقيقيًا للآخر في أصعب اللحظات.

وبدأت هذه الصداقة تزداد متانة عندما علم فريد الأطرش بمرض النابلسي ودخوله أحد المستشفيات لمدة 40 يومًا، في وقت كان يعاني فيه الطرفان من ضائقة مالية شديدة. ورغم ذلك، لم يتردد الأطرش في دعم صديقه، حتى إنه اضطر إلى اقتراض الأموال لمساعدته، رغم عدم قدرته على تلبية احتياجات منزله.

ولم يكن هذا الموقف الوحيد، إذ ظل الأطرش إلى جانب النابلسي في أزماته الصحية. وذات مرة، عندما كان النابلسي يشكو من آلام في المعدة، عرض فريد تقاريره الطبية على طبيب فرنسي، ليكتشف أن النابلسي كان يعاني من مرض في القلب منذ سنوات، وأن حالته الصحية كانت حرجة.

ومع مرور الوقت، تفاقمت أزمات النابلسي، حيث تراكمت عليه الديون نتيجة زيادة الضرائب، ما اضطره إلى مغادرة مصر والاستقرار في لبنان، موطنه الأصلي. وهناك تدهورت حالته الصحية حتى رحل في 5 يوليو 1968، في ظل عجز أسرته عن تحمل تكاليف علاجه أو جنازته، ليتكفل فريد الأطرش بجميع المصروفات، وفاءً لصداقة استمرت حتى اللحظات الأخيرة.

عبد السلام النابلسي فريد الأطرش الفنان عبد السلام النابلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

حسام حسن

فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

الطفلة خديجة

الطفلة خديجة .. اترفضت من كل المدارس رغم ذكائها العالي .. اعرف تفاصيل القصة

رياض محرز

رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

ترشيحاتنا

التدخين

اتعملت على 9000 شخص.. دراسة جديدة تكشف طريقة سهلة للتخلص من التدخين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أخطاء يومية تزيد خطر الإجهاد الحراري.. تحذير من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس

مرض الزهايمر

دراسة: صعوبة التكيف مع التغيرات قد تكون من أولى علامات الزهايمر

بالصور

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد