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التعليم تنفي تداول امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه باللجان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تداول امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه باللجان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

زعمت جروبات الغش ، تداول امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في اللجان بعدة ساعات .

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال على جروبات الغش على تليجرام وغيره من تطبيقات التواصل الإجتماعي ، بشأن تداول امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في اللجان بعدة ساعات .

 امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 .. تحذير عاجل للطلاب

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإنسياق وراء ما يتم كتابته من رسائل مثيرة للجدل على جروبات الغش على تليجرام او فيس بوك او واتس اب 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قدرة أي من جروبات الغش ، على نشر  امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن هذا الكلام مستحيل الحدوث بفضل التأمينات المشددة لمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن جروبات الغش تحاول فقط خداع الطلاب واستغلال توترهم للنصب عليهم وجمع الأموال للتربح منهم طوال امتحانات الثانوية العامة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة ، مشددا على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026 وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ،  أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تشهد حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

 امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026  .. غدا

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، اليوم الأحد 5 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

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