مصرع سيدة وإنقاذ أبنائها الأربعة بعد سقوط سيارتهم بترعة المريوطية

شهدت مدينة أبو النمرس حادثا مؤسفا عقب سقوط سيارة تقل سيدة وابنائها الاربعة وشابين بترعة المريوطية ما أسفر عن مصرع الأم وانقاذ الباقين قبل غرقهم.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انقاذ 4 أطفال وشابين وتم نقلهم إلى مستشفى أبو النمرس لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم انتشال جثمان السيدة والدة الأطفال الأربعة جثة هامدة.

تبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 38 عاما، كانت تقود سيارتها الملاكي بصحبة 4 من أبنائها و2 من أقاربها وسقطت فجأة فى ترعة المريوطية في الاتجاه القادم من البدرشين اتجاه الدائري بعد أن اختلت عجلة في يدها فلقت مصرعها غرقا

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث ونجحت في إنقاذ الابناء الأربعة وشابين آخرين من أقاربها كما تم انتشال السيارة الغارقة بالأوناش.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

