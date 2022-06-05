حنان ترك تطمئن جمهورها بتعافيها بعد تعرضها لوعكة صحية.. شاهد

طمأنت الفنانة حنان ترك جمهورها، بتعافيها بعد تعرضها لوعكة صحية الفترة الماضية، وذلك عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

وشكرت جمهورها على اهتمامهم، وأرسالهم رسائل كثيرة للاطمئنان عليها.

أطلت النجمة المعتزلة حنان ترك، على جمهورها، في ظهور نادر، من خلال فيديو مباشر عبر حسابها على فيس بوك، من صفحتها الموثقة لتطمئنهم عليها.

وقالت حنان ترك في البث المباشر: "أنا عندي برد كان المفروض أطلع من أسبوع فات، ومحبتش أتاخر عليكو، واستحلمونى واستحملوا صوتي، عاوزة أشكركم وأشكر أسرتي اللي وقفت جانبي وقت مرضي، وكل أصدقائي اللي بيسألوا عليا ودكتور أشرف زكي كان بيكلمنى وبيطمن عليا، وبشكر الجمهور اللى بدعواته الحمد لله بقيت أحسن بكتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على ايه ولا ايه، وسعيدة انى معاكم وانتو وحشتونى جدا".