بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

رغم اعتزالها وابتعادها تماما عن الفن، الا أن أخبارها لاتزال مصدر تشويق لرواد السوشيال ميديا، حيث احتلت الرقيقة حنان ترك الترند خلال الساعات الماضية، بعدما خرجت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" بعد توثيقه، لتوضيح حقيقة ما يتم نشره على لسانها في حسابات وصفتها بالمزيفة، تحمل اسمها على السوشيال ميديا.

«محبتش اتأخر عليكو»

أطلت النجمة المعتزلة حنان ترك، على جمهورها، في ظهور نادر، من خلال فيديو مباشر عبر حسابها على فيس بوك، من صفحتها الموثقة لتطمئنهم عليها.

وقالت حنان ترك في البث المباشر: "أنا عندي برد كان المفروض أطلع من أسبوع فات، ومحبتش أتاخر عليكو، واستحلمونى واستحملوا صوتي، عاوزة أشكركم وأشكر أسرتي اللي وقفت جانبي وقت مرضي، وكل أصدقائي اللي بيسألوا عليا ودكتور أشرف زكي كان بيكلمنى وبيطمن عليا، وبشكر الجمهور اللى بدعواته الحمد لله بقيت أحسن بكتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على ايه ولا ايه، وسعيدة انى معاكم وانتو وحشتونى جدا".

وأضافت: عوزاكم تساعدوني على أي حد بيتكلم باسمي، أنتم اللى تقفوا لأنكوا عارفين حنان ممكن تقول ايه ومتقولش ايه، لأن كان في صفحات كتير باسمي بيتكلموا باسمي في الدين وفي السياسة، وأنا مليش علاقة بها وعمر ما أنزل بوستات بالشكل ده".

أنا جاهلة سياسيا

وتابعت حنان ترك: "أولا سياسيا أنا جاهلة جدا، ومعنديش وعي سياسي أني اعرف أقول اعملوا حاجة او متعملوش، ومعنديش الثقافة اللى تخليني أنظَّر سياسياً، أما بالنسبة للدين، قلتها زمان وهاقولها تاني، أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة وليس على سبيل الدعاة، والدعوى دى موضوع كبير جدا ومحتاج علم وفقه؛ مش أي حد يقدر يعملها، أنا فين والكلام الكبير ده فين".

لا بحلل ولا أحرم

وأضافت الفنانة المعتزلة: "أى حاجة نزلت على لساني ويقولوا حنان قالت فتوى؛ وإن ربنا غضبان على فلان، أنا مليش علاقة خالص، أنا لا بحرم ولا بحلل ولا الكلام ده له أي علاقة بيا، وأنا مقدرش افتى في دين ربنا، وده له ناسه، ونصيحة لكل الناس، لما تحب تاخد نصيحة خدها من أهل العلم والناس المسؤولين عن الفتوى ومصرح لهم بها".

«صعب عليا نفسي من أصحابي»

وكشفت حنان ترك، عن أنها ستقاضي كل من نشر تصريح باسمها، لأنه سبب لها العديد من المشكلات، وقالت: "صعب عليا نفسي لما لقيت اصحابي وحبايبي اللي عرفوني كويس زعلوا مني، بسبب حاجات انا مليش علاقة بيها وعمري ما قولتها، وقولت معقولة نسيوني للدرجة دي، بصراحة خدت على خاطري، يعني ممكن يفتكروا أني أقول الكلام ده، بس الحمدلله ربنا أنصفني وعرفت أوثق الصفحة بتاعتي".

وفي نهاية الفيديو، وعدت حنان محبيها بالظهور لهم من جديد من خلال صفحتها وقناتها عبر موقع يوتيوب للحديث معهم والاطمئنان عليها.