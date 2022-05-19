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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرجة هالة خليل: حنان ترك ممثلة ذكية.. وهند صبري لا تحب الانكسار

حنان ترك
حنان ترك

قالت المؤلفة والمخرجة هالة خليل، إن الأسر تبالغ أحيانًا في تربية أبنائها، لافتة إلى أن هناك دراسات أشارت إلى أن نسبة 10% فقط من شخصية الأبناء هي التي يمكن تشكيلها، في حين أن نسبة 90% عبارة عن جينات لا يمكن تغييرها أو التأثير فيها.

 

وأشارت خليل، خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، "ابني استقل بحياته من سن 16 عامًا، ودرس في إحدى المدارس الثانوية بأمريكا وقرر عدم دخول الجامعة، ودرس تكنولوجيا البلوكشين أونلاين، وأصبح واحدًا من أفضل 5 خبراء على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال".

 

وتحدثت المؤلفة والمخرجة هالة خليل، عن فيلمها "أحلى الأوقات"، قائلة: "حنان ترك ممثلة ذكية، وكانت تمثل الراوي في الفيلم والأقرب إلى شخصيتي الحقيقية، اما (يسرية) التي جسدتها الفنانة هند صبري فهي تمثل السيدة المصرية القوية اللي لا تحب الانكسار".

 

وقالت المؤلفة والمخرجة هالة خليل، إن مسلسل "أحلام سعيدة" في الأصل كان سيناريو فيلم تم كتابته في 2012، وعندما طلب منها جمال العدل مسلسل للفنانة يسرا، فكرت فيه، وكان الاتفاق على كتابة وإخراج المسلسل، ولكن وجدت استحالة التوفيق بين التأليف والإخراج في نفس الوقت، فقررت الاكتفاء بالكتابة.
 

هالة خليل مفيدة شيحة سهير جودة الستات

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