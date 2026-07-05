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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد.. تفقّد مقارّ بيوت الطالبات واستمرار المشروع القومي لرياضة الرواد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادي الجديد يتفقّد مقارّ بيوت الطالبات بمدينة الخارجة

في ضوء توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بتقديم الرعاية اللائقة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين، تفقّد السيد محمد كجك نائب المحافظ، اليوم، وحدات سكن الطالبات المميز التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأجرى كجك جولةً مُوسعة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة، التقى خلالها عددًا من الطالبات المقيمات بالسكن للتعرف على آرائهم حول الإقامة واحتياجاتهم لتحسين جودة الخدمات المُقدمة. كما حرص على تفقّد مطبخ بنك الطعام المخصص لإعداد الوجبات للطلاب، واطلع على آلية العمل ومستوى التجهيزات ومدى الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

ووجّه بالحفاظ على مستوى الخدمة المُقدّمة، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة والصيانة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى واردة تيسيرًا على الطلاب المغتربين.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد نائب المحافظ، أعمال التشطيبات الجارية بمقر معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيثُ اطلّع على الموقف التنفيذي مُشددًا على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، ومراعاة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة؛ تمهيدًا لإدراج المعهد بالتنسيق ودخوله الخدمة العام الدراسي المقبل.

" استمرار المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد "

في إطار حرص الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ( الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة ) بوزارة الشباب والرياضة على تعزيز مفهوم الرياضة للجميع ، استمرار فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد ، ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر.

وتقام الفعاليات يومي السبت و الثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

وأوضح فكري  أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد على أهمية الرياضة كأسلوب حياة.

يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الأستاذ جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادى الجديد ، وتوجيهات الأستاذ محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة .

الوادي الجديد اخبار الوادي مرحبا محافظ الوادي الجديد

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