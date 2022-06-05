عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي: 78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 2020

طارق عامر
طارق عامر

 أعلن البنك المركزي أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية بلغت 78.6 تريليون جنيه خلال عام 2020.

وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك أن معدل النمو لهذه التسويات بلغ 50% خلال 2020 مقارنة بالعام السابق له والذي يعد مؤشرًا قويًا على كفاءة دوران رأس المال وزيادة الفعالية الاقتصادية.

وأضاف أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة الأمريكية عبر نظام التسوية اللحظية بلغت 55.5 مليار دولار خلال 5 شهور من إطلاق النظام في مارس 2021.

وأشار إلى أنه في إطار تطوير البنية التحتية للمعاملات الرقمية وسوق المال، تم الانتهاء من تطوير نظام التسوية اللحظية وتم إطلاق نظام التسوية اللحظية متعدد العملات الذي يتيح تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل مصر بالعملات الأجنبية بجانب عملة الجنيه المصري.

يعد نظام التسوية اللحظية الذي يديره البنك المركزي العماد الأساسي لنظام الدفع القومي حيث يقوم بوظيفة التسوية لأوامر الدفع المتبادلة بين البنوك داخل القطاع المصرفي المصري.
 

البنوك البنك المركزي البنية التحتية اقتصاد النمو الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

محمد صلاح يقترب من برشلونة مجانا.. قصة ارتباط تاريخية بالبرسا.. فيديو

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

بعد انخفاضه 300 جنيه.. أسعار الأرز الأبيض والشعير بالسوق المحلي

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

ترشيحاتنا

أوكرانيا تستعيد السيطرة على نصف مدينة سيفيرودونيتسك

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

إيران تستدعي سفير الهند وتبلغه احتجاجها على الإساءة للنبي محمد

المركزي: 78.6 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بين البنوك خلال 2020

وزير الخارجية يبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة مع البنك الدولي

نابي كيتا يقود منتخب غينيا أمام مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

وفاة أشهر رضيعة في العالم عن عمر يناهز 95 عاما

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ