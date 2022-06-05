خالد الجندي: الجنة والنار علامة اختيار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الرجل الذي قرر فعل المعصية، قرر بإرادته واختياره ولذلك خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، فالجنة ثواب الاختيار الصالح، والنار جزاء وعقاب الاختيار السيئ.

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية dmc، أن هناك فرقًا بين علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى.

وتابع: ربنا عارف إن فلان الفلاني هيدخل الخمارة لشرب الخمر يوم كذا وسنة كذا، لكن ليس معنى ذلك أن الله هو الذي دفعه لفعل ذلك".

واضاف أن من يفعل المعصية يفعلها بعلم الله وليس بقدرة الله سبحانه وتعالى.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن الجنة والنار علامة اختيار، فليس من المنطقي أن يرغمك الله ثم يدخلك النار للعقاب والحساب عليها.