خالد الجندي: الأنبياء يمنحهم الله المدد ويعينهم ويثبتهم على الطاعة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن الانبياء معصومين، وتلى قوله تعالى:"إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"، موضحاً أن المخلصين هم الأنبياء ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا يوسف :"كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.

وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي:" الأنبياء لا تحدثهم أنفسهم بالمعصية.. هؤلاء عباد يمنحهم ربنا المدد ويعينهم ويثبتهم على الطاعة".

وتابع مستشهدا بقوله تعالي: “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”.