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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الأنبياء يمنحهم الله المدد ويعينهم ويثبتهم على الطاعة

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن الانبياء معصومين، وتلى قوله تعالى:"إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ"، موضحاً أن المخلصين هم الأنبياء ولذلك قال الله عز وجل عن سيدنا يوسف :"كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ.

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وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي:" الأنبياء لا تحدثهم أنفسهم بالمعصية.. هؤلاء عباد يمنحهم ربنا المدد ويعينهم ويثبتهم على الطاعة".

وتابع مستشهدا بقوله تعالي:  “وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ”.

الشيخ خالد الجندي الأنبياء الطاعة

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