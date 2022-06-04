خالد الجندى: لهذا السبب السيدة فاطمة الزهراء أم أبيها.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أبناء سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ماتوا جميعا فى حياته، الإ السيدة فاطمة الزهراء التى كان لها خاطر كبيرا عند ابيها وكانت الامرة المطاعة الابنة والصديقة والمستشارة والمدللة وصاحبة الكلمة والأمر.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "كانوا يقولون عنها أنها ام ابيها، لأن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يعاملها مثل أمه، فكان دائما يجبر بخاطرها، ولا يرد لها خاطر، وإذا دخل سيدنا النبى محمد دخل فى قيلولة أمر السيدة عائشة، بمنع دخول أى أحد عليه بإستثناء فاطمة كانت تدخل عليه فى أى وقت".

واستكمل: "يقول الصحابة كان النبى يرانا ونراه، وإذا حضرت فاطمة كنا لا نراه ولا يرانا، ولهذا اختار لها سيدنا على زوجا لها".

