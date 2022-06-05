رئيس اتحاد الكرة عن تكريم محمد صلاح: النجم طبعه خجول.. والدرع عجبه

كشف جمال علام، رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل تكريم النجم العالمي محمد صلاح قبل مباراة مصر وغينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

وقال “علام”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "الدرع عجب صلاح جدا، وهو نجم كبير، وبطبعه خجول للغاية".

وعن أعداد الجماهير التي كان من المقرر حضورها للمباراة، أكد علام، "حصلنا على موافقة أمنية بـ 40 ألف متفرج، ولكن التذاكر لم يسوق لها بشكل مناسب وباذن الله نكسب المباراة الأولى تحت قيادة إيهاب جلال".