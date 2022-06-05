عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

منال عوض: دمياط أشهر المحافظات دوليا وافتتاح مشروعات بـ 870 مليون جنيه

صدى البلد

أكدت منال عوض محافظ دمياط، أنها مؤخرا قامت بافتتاح مجموعة المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، التى تتجاوز تكلفتها قيمة 870 مليون جنيه.

وقالت منال عوض لـ صدى البلد، إنه في قطاع التعليم، تم افتتاح عدد كبير من المدارس بمختلف مدن وقري المحافظة لسد العجز وأيضا صيانة العديد من المدارس بعد إحلالها وتجديدها، وبالنسبة للنشاط الخدمى والمجتمعى الخاص بالتربية والتعليم فالمديرية تشارك بتوفير الشنط والأدوات المدرسية للطلاب بقري المحافظة وكذلك الزي المدرسي وتنظيم المعارض السنوية.

 

وأوضحت أن مجال الصحة شهد تطورا ملحوظات داخل الكثير من المستشفيات وتطوير الكثير من الأقسام الطبية وتزويد المستشفيات بالامكانيات الطبيه والبشرية وتوفير الكثير من الأجهزة الطبية.

 

وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة دمياط وشركة مصر لانتاج الأسمدة "موبكو" لتطوير واعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتى دمياط وأسوان لتفعيل عضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو.

ويهدف البروتكول إلى بناء مدن مستدامة للمعرفة والتعلم  وكذلك توقيع بروتوكول تعاون محافظة دمياط والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتجديد التعاقد للمزرعة السمكية بالرطمة وتم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وصندوق مكافحة الإدمان ،ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات .

واختتمت حديثها بالاستعداد للموسم الصيفي برأس البر، قائلة إنه بالفعل استعدت المحافظة للمصيف لاستقبال روادة من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة بشكل يليق بالمصطافين وكافة الشواطيء تم تجهيزها وتسوية الرمال وتوفير كافه سبل الأمان والراحه للمصطافين.

أقراايضا 

وديا.. الإسماعيلي يفوز على منتخب دمياط بسباعية نظيفة

دمياط التنمية المستدامة التربية والتعليم الأمم المتحدة محافظ دمياط المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

60 دقيقة.. فرصة بثلاث أرواح بطلها محمد صلاح وهدف أبيض لحمدي فتحي

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

التموين: حذف البطاقات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر.. وللمسافر بعد 90 يوما

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

موضوعات متعلقة

وديا.. الإسماعيلي يفوز على منتخب دمياط بسباعية نظيفة

ترشيحاتنا

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

تفاصيل تكريم محمد صلاح والحضور الجماهيري القليل في مباراة مصر وغينيا.. فيديو

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا

منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بفوز متأخر على غينيا .. شاهد

تصل لـ 14 مليون درهم اماراتي..نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة|صور

فخر اسكندرية.. قصة عزة السروجي أول مصرية مسلمة تصبح وزيرة باستراليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ