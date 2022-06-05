منال عوض: دمياط أشهر المحافظات دوليا وافتتاح مشروعات بـ 870 مليون جنيه

محافظة دمياط

أكدت منال عوض محافظ دمياط، أنها مؤخرا قامت بافتتاح مجموعة المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، التى تتجاوز تكلفتها قيمة 870 مليون جنيه.

وقالت منال عوض لـ صدى البلد، إنه في قطاع التعليم، تم افتتاح عدد كبير من المدارس بمختلف مدن وقري المحافظة لسد العجز وأيضا صيانة العديد من المدارس بعد إحلالها وتجديدها، وبالنسبة للنشاط الخدمى والمجتمعى الخاص بالتربية والتعليم فالمديرية تشارك بتوفير الشنط والأدوات المدرسية للطلاب بقري المحافظة وكذلك الزي المدرسي وتنظيم المعارض السنوية.

وأوضحت أن مجال الصحة شهد تطورا ملحوظات داخل الكثير من المستشفيات وتطوير الكثير من الأقسام الطبية وتزويد المستشفيات بالامكانيات الطبيه والبشرية وتوفير الكثير من الأجهزة الطبية.

وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين محافظة دمياط وشركة مصر لانتاج الأسمدة "موبكو" لتطوير واعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة"، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظتى دمياط وأسوان لتفعيل عضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لمنظمة اليونسكو.

ويهدف البروتكول إلى بناء مدن مستدامة للمعرفة والتعلم وكذلك توقيع بروتوكول تعاون محافظة دمياط والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لتجديد التعاقد للمزرعة السمكية بالرطمة وتم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وصندوق مكافحة الإدمان ،ويهدف البرتوكول إلى تنفيذ الخطط الوقائية والعلاجية لمواجهة مشكلة تعاطى المخدرات .

واختتمت حديثها بالاستعداد للموسم الصيفي برأس البر، قائلة إنه بالفعل استعدت المحافظة للمصيف لاستقبال روادة من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة بشكل يليق بالمصطافين وكافة الشواطيء تم تجهيزها وتسوية الرمال وتوفير كافه سبل الأمان والراحه للمصطافين.

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