شذى حسون تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

تألقت الفنانة العراقية شذي حسون، في صور جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وخطفت" شذي" الأنظار من داخل سيارتها مرتدية فستانا أنيقا باللون الأزرق الفاتح، ومن الناحية الجمالية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمال ملامحها.



وطرحت النجمة العراقية شذى حسون يوم 15 فبراير كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان" حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".



وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".



وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.