عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تستعرض جمالها من داخل سيارتها.. شاهد

شذي حسون
شذي حسون

تألقت الفنانة العراقية شذي حسون، في صور جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وخطفت" شذي" الأنظار من داخل سيارتها مرتدية فستانا أنيقا باللون الأزرق الفاتح، ومن الناحية الجمالية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة كشفت عن جمال ملامحها.


وطرحت النجمة العراقية شذى حسون يوم 15 فبراير  كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان" حبي و غرامي" من الحان الرائع حاتم العراقي توزيع عمار العامي اخراج ايهاب الرافد".
 

وحققت أغنية "كلمة حلوة" لكل من محمد قماح وشذى حسون، نجاحا كبيرا بعد حصد 1.4 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".
 

وقامت شركة "شبكة ميوزيك"، بتوزيع ودعاية الأغنية التي حققت نجاحا في توزيع هذه الأغنية، وتعد المرة الأولى التي تغني بها شذى حسون باللهجة المصرية ونالت إعجاب الجماهير.

IMG_٢٠٢٢٠٦٠٥_٢١٣٨٢٤
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٥_٢١٣٨٢٤
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٥_٢١٣٨١٢
IMG_٢٠٢٢٠٦٠٥_٢١٣٨١٢
داخل سيارتها العراقية شذى حسون في أحدث ظهور تستعرض جمالها من داخل سيارتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

60 دقيقة.. فرصة بثلاث أرواح بطلها محمد صلاح وهدف أبيض لحمدي فتحي

أجرت عملية خامسة.. صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

التموين: حذف البطاقات غير المستخدمة لمدة 6 أشهر.. وللمسافر بعد 90 يوما

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

ترشيحاتنا

برلماني: الرئيس السيسي قدم للعالم نموذجا فى الإصلاح الاقتصادي

موعد مباراة مصر القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

تفاصيل تكريم محمد صلاح والحضور الجماهيري القليل في مباراة مصر وغينيا.. فيديو

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بعد الفوز على غينيا

منتخب مصر يبدأ عهد إيهاب جلال بفوز متأخر على غينيا .. شاهد

تصل لـ 14 مليون درهم اماراتي..نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

هدى سلطان.. تعرف على اسمها الحقيقى وقصة 5 زيجات فى حياتها

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ