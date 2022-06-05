وزير الرياضة: محمد صلاح سفير رياضي.. وكنا نترقب مباراة مصر وغينيا

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه بعد بطولة أفريقيا الأخيرة كان لدينا حالة ترقب لما سيحدث والأعصاب كانت مشدودة وهذا أمر طبيعي في أول لقاء في التصفيات الأفريقية.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على نظيره الغيني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال صبحي في تصريحات عبر قناة " أون تايم سبورتس 1": "كان لدينا حالة من الحرص ونظرة للمستقبل خلال مشاهدتنا لمواجهة مصر وغينيا".

وأضاف:" محمد صلاح سفير رياضي، وصنع ما لم يستطع أي لاعب مصري صنعه في أوروبا، لابد أن نكون مع سفيرنا الرياضي ونرفع روحه المعنوية".

وأكمل: "حين أدخل إلى أي مكان في العالم دائما ما أرى العلامة المميزة وهو ووجود صلاح".

وأتم: "نقول لصلاح شكرًا على كل ما قدمت لنا وأنت تصنع رمز شبابي غير أنك رمز كروي لجميع اللاعبين ، محمد صلاح من أهم 3 لاعبين في العالم وهداف الدوري الإنجليزي".