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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو العينين: الريف منبع الكفاءات والمواهب

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا يرصد فاعليات المؤتمر العربي للرياضة والقانون بحضور عدد من المسئولين والبرلمانيين وخبراء التحكيم الدولي.

وقال أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "ًصدى البلد"،:" المؤتمر شهد مشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، كما شهد أيضا مشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وشارك النائب محمد أبو العينين في جلسة تحت عنوان صناعة الرياضة والإستثمار الرياضي في الدول العربية.

وقال أبو العينين،:" أنا عاوز أدخل الرياضة جوا النجع والقرية وجوا الريف لان الريف منبع الكفاءات الرياضية، متابعا:" دورنا نطلع مواهب الأرياف".

وأكمل وكيل مجلس النواب،:" التنافسية أصبحت عالمية في الوقت الحالي وليست تنافسية محلية".

وتقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري؛ لمناقشة القواعد الحاكمة لعقود اللاعبين وانتقالاتهم والوكالة عنهم، وعقود الرعاية الرياضية والاستثمار الرياضي، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الرياضة والقانون والتحكيم.

الإعلامي أحمد موسى وزير الشباب والرياضة النادي الأهلي أشرف صبحي الشباب والرياضة أحمد موسى

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