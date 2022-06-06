شاهد.. كيف يتم تصنيع سيارة BMW M3 Touring الجديدة

اقتربت سيارة BMW M3 Touring من إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، وتستعد BMW لتلبية الطلب على سيارتها الجديدة عالية الأداء، حيث تخطط سيارة G81 BMW M3 Wagon الجديدة للجمع بين أداء BMW M3 والتطبيق العملي لابتكار السيارة العائلية المثالية للاحتفال ببديل M3المثي، وأنشأت BMW M مقطع فيديو جولة لمنشآتها التصنيعية لعرض كيفية صنع سيارة BMW M3.

ظهرت سيارة G80 BMW M3 لأول مرة في عام 2020، وكانت إيذانا ببدء حقبة جديدة لسيارة السيدان الرياضية الشهيرة من BMW حيث جلبت G80 مجموعة من التعديلات على صيغة BMW M3 مثل نظام الدفع الرباعي الاختياري، والأوتوماتيكي المحول لعزم الدوران، والتصميم المثير للجدل، وكان هناك تغيير واحد، وهو إضافة G81 BMW M3 Touring.

تجمع سيارة G81 BMW M3 Touring بين الأداء المذهل لسيارة G80 BMW M3 والتطبيق العملي لسيارة من الفئة الثالثة ومن المقرر طرحها لأول مرة في يونيو 2022، هذه السيارة السريعة هي العرض المثالي للعملاء الذين يرغبون في الأداء سيارات الدفع الرباعي ولكنها لا تستطيع تحمل مركز جاذبيتها الأعلى.

تلتزم BMW M بالتأكد من أن سيارة G81 BMW M3 Touring هي منتج M حيث يظهر ذلك من خلال اهتمامهم بالتفاصيل في عملية الإنتاج، كما هو موضح في فيدي BMW M.

تم تصنيع الهيكل باللون الأبيض بواسطة أسطول من الروبوتات الدقيقة التي تتعامل مع جميع عمليات اللحام الحاسمة المطلوبة لبناء هيكل ثابت وصلب لازم للارتقاء إلى مستوى شارة BMW M على الفتحة الخلفية للسيارة.

ثم تعمل روبوتات مراقبة الجودة للتحقق من عمل إخوانهم في المنبع للتأكد من اكتمال كل لحام بشكل صحيح، وينتقل الجسم المطلي باللون الأبيض إلى مقصورة الطلاء، وهي مزيج من الحرفيين ذوي الخبرة وروبوتات الرسم التي تعمل معًا لإنتاج تشطيب رائع.

في مقاطع فيديو BMW Mيمكنك مشاهدة M3 Tourings مطلية بألوان مميزة تشمل اللون الأرجواني والأخضر الليموني، وتستمر عملية المنتج حيث تتحرك عربة G81عبر العديد من محطات الإنتاج التي تجمع بين دقة الروبوتات وخبرة الحرفيين ذوي الخبرة، المنتج النهائي عبارة عن سيارة جديرة بشارة BMW M3.