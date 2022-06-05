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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سوريا .. طريقة عمل صفايح اللحم

صفائح اللحم
صفائح اللحم

تبحث الأمهات يوميا على طرق جديدة الأكلات يمكن تجهيزها في المنزل للأسرة لا تتكلف أسعار باهظة، وصفايح اللحم من الأكلات السريعة من دولة سوريا.

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مقادير صفايح اللحم

٥ كوب دقيق
ملعقة كبيرة خميرة بيرة أو فورية
ملعقة كبيرة ملح 
ملعقة كبيرة سكر
ربع كوب زيت
نصف كوب زبادي
كوب ونصف ماء دافئ

حشوة اللحم

٥٠٠ جم لحمة مفرومة
٣ طماطم أرباع
٣ بصل أرباع
حزمة بقدونس
٦ فص ثوم صحيح
ملعقة كبيرة دبس فلفل 
ملعقة كبيرة صلصة
٢ ملعقة كبيرة دبس رمان
ملعقة كبيرة بابريكا 
ملح 
فلفل أسود
زيت نباتي

طريقة عمل صفايح اللحم

لعمل العجينة يحضر طبق تخضير عميق ويضاف به الماء والسكر والخميرة. يقلب الخليط حتى تذوب الخميرة مع السكر تماماً.

يضاف كوب ونصف دقيق للخليط ويقلب حتى يذوب تماماً وتتشكل عجينه شبيهه بعجينة الكريب أو القطايف.

تترك العجينة السائلة لتختمر نصف ساعة. بعد التخمير  يلاحظ إرتفاع العجينه وتكون رغوة غزيزه على الوجه.

بعد تمام وقت التخمير يضاف للعجينه السائله الزبادي والزيت والملح ويقلب الخليط حتى يتجانس. 

تضاف الكمية المتبقية من الدقيق وتعجن حتى تتشكل عجينة متماسمكة ولكن لزجة بعض الشيئ ومطاطيه وتلتصق باليد إلتصاق خفيف. 

نستمر في العجن عشر دقائق على الأقل حتى تنتم العجينة تماماً.

 تقسم العجينه لكرات في حجم البيضه وتترك لتختمر ساعة.

أثناء تخمير العجينه تحضر الحشوات. لعمل حشوة اللحم يفرم البصل مع البقدونس والطماطم والثوم في الكبة فرم ناعم جداً.

 يضاف الخليط للحمة المفرومة ويضاف دبس الفلفل ودبس الرمان الصلصة والزيت والتوابل. يقلب الخليط جيداً حتى يتجانس تماماً وتمتزج كل المكونات. تترك الحشوة جانباً لحين الإستخدام.

بعد تمام التخمير تفرد كل كرة عجين بالنشابة بسمك رفيع ويفرد فوقها الحشوات المختلفه. 

تضاف الجبنه على وجه المحمرة وتطهى المناقيش في الطاسة على البوتجاز وعلى درجة حرارة متوسطة حتى تحصل على لون ذهبي فاتح من أسفل. 

ترفع الفطائر من الطاسة لصينية فرن كبيرة وتطهى سريعاً على أعلى درجة حرارة للشواية حتى يتم النضج ويحمر الوجه. ترفع الفطائر من الفرن وتغطى بفوطة نظيفه للإحتفاظ برطوبة العجينه ولتظل طريه بعد أن تبرد. 

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