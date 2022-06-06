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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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في ذكرى افتتاح قناة السويس..سر اختيار السادات تاريخ 5 يونيو

صدى البلد

يتعلق فى أذهان الكثير من المصريين ارتباط شهر يونيو بذكرى النكسة التى قامت فيها إسرائيل بشن عدواناً على الدول العربية فى 5 يونيو من عام 1967، وفيه احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية من نهر الأردن وهضبة الجولان والقدس الشرقية، لكن الكثير يتغافل ارتباط شهر يونيو بقيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإعادة افتتاح قناة السويس من جديد أمام حركة الملاحة العالمية فى 1975، عندما ارتدى زيه العسكرى ليرفع العلم المصرى عليها من جديد.

وجاء افتتاح القناة بعد مرور 8 سنوات كاملة من غلقها عقب حرب 5 يونيو 1967، وسبب اختيار الرئيس السادات لنفس اليوم الذى اندلعت فيه الحرب ليمحو به الذكرى السيئة فى ذاكرة المصريين 

وعلى مدار 8 سنوات من غلق القناة التى تعتبر شريان العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب والعالم من أقصاه إلى أقصاه خسر العالم بما يعادل 6.13 مليار دولار، كما خسر ما كان يحقّقه من وفر فى المسافة بين الشرق والغرب؛ بسبب اتجاه السفن للمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالى تأثّرت أسعار النقل البحرى العالمى.

وتعدّ قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية؛ حيث تتحكّم فى 40% من حركة السفن والحاويات فى العالم، كما أن موقعها الاستراتيجى - كرابط بين دول جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكتين يضيف إلى ثقلها الاقتصادى ثقلا آخر استراتيجيا يجعل المساس بها بمثابة قضية أمن قومى للعديد من الدول، كما تنقل 14% من حجم التجارة العالمية وتوفّر 66% من المسافة بين الشرق والغرب.

 

ونظراً لأهمية الشديدة عالمية ومحلياً ليس لكونها شرياناً لحركة التجارة العالمية فحسب بل أيضا لأهميتها الاقتصادية، فقد قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2014 إنشاء قناة السويس الجديدة وأعطى تعليمات بحفرها فى عام واحد وبالفعل تم افتتاحها بحضور رؤساء وملوك عشرات الدول.

النكسه شهر يونيو ذكرى النكسة قناة السويس الرئيس السادات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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