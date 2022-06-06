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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: تم غلق قناة السويس قبل حرب 73 بـ 8 سنوات .. فيديو

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن قناة السويس منذ افتتاحها عام ١٨٦٩ وحتي الان وهي تشهد تحديدات كثيرة وكل يوم نشهد العديد من المصاعب ولكن نتجاوزها بقدراتنا.

واضاف "ربيع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن قناة السويس أغلقت قبل حرب أكتوبر واستمر الانغلاق لـ ٨ سنوات وكان هناك ٨٥٠٠ لغم موجودين داخل قناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن تم إعادة فتح قناة السويس مرة أخري خلال عام واحد فقط بعد إزالة جميع العوائق التي كانت تمنع تشغيل القناة، مشيرا إلى أن هذا المشهد تكرر في حفر قناة السويس الجديدة التي تم إنجازها في وقتا قليل كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي أسامة ربيع هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع

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