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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 288 ألف طن قمح بالشون والصوامع في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، إن إجمالي ما تم توريده  من محصول القمح منذ بدء موسم التوريد منتصف ابريل الماضي وحتى مساء الأحد قد بلغ 288 ألف و592 طن وذلك بمختلف مواقع التسليم، وذلك تحت إشراف مهندس شريف ‏صليب مسئول منظومة توريد القمح بالمديرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية‎ لاستقبال الأقماح، والتأكد من استلامها مطابقة للمواصفات. 


وأضاف" دايره" أن ما تم ‏توريده خارج المحافظة بلغ 26909 طنا تحت المراجعة لحين ورود مطابقات ‏المديريات التي ‏ورد إليها ‏الأقماح، ‏دون ‏ظهور أي مشكلات أو تكدس.


وأوضح وكيل وزارة التموين أن إجمالي ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 51443 طنا, ‏واستقبلت ‏صوامع ‏شركة مطاحن شرق الدلتا 113355 طنا، وصوامع الشركة المصرية ‏القابضة 123793 طنا وإجمالي ما تم توريده 288952 طنا .

الدقهلية توريد القمح وزارة التموين والتجارة الداخلية التموين محافظة الدقهلية

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