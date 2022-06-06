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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنستجرام من تطبيق فاشل إلى أشهر منصات التواصل الاجتماعي

إنستجرام من تطبيق
إنستجرام من تطبيق فاشل إلى أشهر منصات التواصل الاجتماعي

يعد تطبيق إنستجرام instagram أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي المُستخدمة على أوسع نطاق حاليًا في جميع أرجاء العالم، لكن ربما لا يعلم الكثير عن الأصول المتواضعة للمنصة وكيف بدأ التطبيق في الانتشار وهو ما سنوضحه هنا.

وفقًا لما ذكره موقع Slashgear، كان هناك تطبيق تحت اسم "Burbn"، قبل ظهور ما يسمى بـ "إنستجرام" اليوم، و كان Burbn  تطبيق به ميزة اقتراح وتحديد المواقع والأماكن للمستخدمين كما يسمح بإضافة الصور والتخطيط للقاءات وغيرها من الميزات الأخرى.

رأى المطور الأصلي لتطبيق Burbn كيفن سيستروم، أن التطبيق لم يكن مشهورا بالشكل الكافي ، فقرر إجراء تغييرات شاملة على وظائفه، حينها أخذ كل البيانات التي جمعها من المستخدمين ورأى أن المستخدمين يستمتعون بشكل كبير عند مشاركة الصور، وغالبًا لا يلقون انتباها لميزات "تحديد الموقع".  

عندها بدأ سيستروم وبعض المطورين في إجراء بعض التحديثات على التطبيق ، مما أدى في النهاية إلى أن يصبح تطبيق Burbn أحد أكثر منصات التواصل الاجتماعي نجاحًا على الإطلاق في العالم كله بفضل تخصيص التطبيق ليصبح مقتصرا فقط على مشاركة الصور بدلا من تحديد الموقع.

بالإضافة إلى أن  سيستروم قدم خدمات جديدة لجذب أكبر عدد من المستخدمين مثل إدخال ميزة "الفيلتر" التي تحسن من جودة الصور بشكل كبير.  

وبعد تدفق عدد كبير جدا من الناس حول Burbn تمت إعادة تسمية هذا التطبيق للاسم الأكثر شيوعا الآن "إنستجرام" في سنة 2012 تحديدا، واستطاع إنستجرام بعد عامين فقط من الإطلاق استقطاب   50 مليون مستخدم على المنصة وفقًا لـموقع Tech Crunch.

وفي عام 2012 قام سيستروم باتخاذ قرار ببيع التطبيق إلى شركة فيسبوك في صفقة مقابل مليار دولار، وهو أكبر استحواذ للشركة في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين ، ارتفعت شعبية إنستجرام حتى أصبح من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شهرة حتى الآن ، على الرغم من بدايته الصعبة.

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