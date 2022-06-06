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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

Truphone.. قصة شركة اتصالات بريطانية تم بيعها بدولار واحد.. تفاصيل

مالك الشركة رجل الأعمال
مالك الشركة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش

أفادت صحيفة "التايمز" البريطانية أن شركة الاتصالات Truphone، الذي يملكها رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، قد تم بيعها بقيمة دولار واحد.

وحصلت الشركة، التي وصلت قيمتها إلى 512 مليون دولار في عام 2020، على ما يقرب من 375 مليون دولار كاستثمارات لرجل الأعمال الروسي، شركائه ألكساندر أبراموف وألكساندر فرولوف، حيث كان يمتلك رومان 23% من أسهم الشركة.

وسوف تمتلك شركة Hakan Koc على 90% من أسهم الشركة، كما يمتلك المستثمر بيروس كوسيوس على 10% من أسهم الشركة.

ومن ناحية أخرى، أعلن تشيلسي الإنجليزي، اليوم الاثنين، إتمام صفقة بيع النادي بصفة رسمية للملياردير الأمريكي تود بويلي وشركة كليرليك كابيتال.

وبحسب بيان النادي، فأن الصفقة تلقت جميع الموافقات اللازمة من حكومة المملكة المتحدة ، الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسلطات أخرى، لتتم عملية البيع بشكل نهائي.

وقال تود بويلي: “يشرفنا أن نصبح الحراس الجدد لنادي تشيلسي لكرة القدم، نحن جميعًا - 100٪ - في كل دقيقة من كل مباراة، رؤيتنا كملاكين واضحة هي أننا نريد أن نجعل المشجعين فخورين، جنبًا إلى جنب مع التزامنا بتطوير فريق الشباب واكتساب أفضل المواهب ، تتمثل خطة عملنا في الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ نجاح تشيلسي الرائع. "

وأضاف:"أنا شخصياً أود أن أشكر الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية ، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز ، على كل عملهم في تحقيق ذلك ".

الدوري الانجليزي الممتاز الحكومة البريطانية المملكة المتحدة رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش

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