عامر حسين: لم نحدد الأندية المشاركة في إفريقيا.. وناديان في البطولة العربية.. فيديو

نفى عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو رابطة الأندية ما تردد بشأن مخاطبة الجبلاية للكاف وتحديد الأندية المشاركة في إفريقيا.

وأكد عامر حسين في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ، "لم نخاطب الكاف حتى الآن ولم نرسل أي شيء حتى الآن بشأن الأندية المشاركة في إفريقيا".

وتابع :"الفريقان صاحبا المركز الخامس والسادس سيشاركان في البطولة العربية الموسم المقبل".

وخسر النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، أمام الوداد بهدفين للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مركب محمد الخامس.

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