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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض عن محمد صلاح: مش هنعرف قيمته دلوقتي.. فيديو

صدى البلد

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ومحلل قناة ETC، أن الانتقادات التي يتعرض لها نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، غير مبررة.

 

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، لن نعلم قيمة صلاح إلا بعد اعتزاله.. سنحكي يومًا ما بأننا كنا نمتلك لاعبا هو هداف الدوري الإنجليزي وتوج بدوري أبطال أوروبا.


وأكمل معوض، كيف نحاسب صلاح على عدم تسجيله في مباراة مع منتخب مصر أوعدم ظهوره بشكل ملفت.


وأتم معوض، كوبر من أفضل المدربين الذين دربوا المنتخب الوطني ونجح في تسخير إمكانيات اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية.

نتيجة مباراة منتخب مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

وأجرى إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، تغييراً في اللحظات الأخيرة بالدفع بأحمد سيد زيزو بدلاً من محمود تريزيجيه الذي خرج من التشكيل بسبب الإصابة.

 

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