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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بمشاركة 42 دولة .. دار الإفتاء المصرية تحارب التطرف وتجفف منابع الإرهاب

مؤتمر سلام الدولي
مؤتمر سلام الدولي لمواجهة التطرف

تنطلق  غدا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء المصرية.

 

وتنظم دار الإفتاء المصرية،  المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، يبدأ من صباح غد الثلاثاء وينتهي الخميس 9 يونيو، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "التطرف الديني: المنطلقات الفكرية.. واستراتيجيات المواجهة".

 

يأتي مؤتمر دار الإفتاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور ممثِّلين عن مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء، والقيادات التنفيذية، والمفتين، ورجال الفكر والإعلام من 42 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والهند وبولندا وسنغافورة والمغرب وتونس والجزائر ودول أفريقيا وغيرهم.

مفتي الجمهورية 

التطرف الديني

ستضم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضًا لفيلم تسجيلي عن "مركز سلام لدراسات التطرف" فكرته ورسالته والمشروعات التي يعمل عليها، ثم كلمة لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-، وكلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نائبًا عن  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ثم كلمة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يليها كلمة لمعالي المستشار عمر مروان وزير العدل.

دار الإفتاء: مصر تحتضن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لـ مركز سلام لدراسات التطرف

مستشار مفتي الجمهورية: إطلاق المكتبة الإلكترونية لدراسات مكافحة التطرف في المؤتمر الدولي لمركز سلام.. تحليل التجربة المصرية وآليات مواجهة خطاب الفتنة

كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور جهانجير خان مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، و السفير أحمد سيف الدولة، رئيس قسم المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن، ومعالي الدكتور فيصل بن معمر المشرف العام على مشروع سلام للتواصل الحضاري.

 

الدكتور إبراهيم نجم 

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ورئيس مركز سلام لمكافحة التطرف- أن هذا المؤتمر هو التجمع الأكبر لنخبة من المسئولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين ورجال الدين الذين يجتمعون من أجل تبادل الخبرات والتعاون لتجفيف منابع الإرهاب، وهو مؤتمر يؤكد استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة العربية والعالم أجمع.

 

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يعلن المؤتمر عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، من بينها: موسوعة المرجع المصري لدراسات التطرف، إطلاق أكاديمية سلام، إطلاق تطبيق منارات الإلكتروني لمكافحة التطرف، إطلاق الذاكرة الرصدية للتطرف، فضلًا عن إصدارات متنوعة حول ظاهرة التطرف والإرهاب.

 

وصول المشاركين

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، بدء وصول الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، التابع لدار الإفتاء المصرية.

وصول المشاركين في المؤتمر 

ووصل إلى القاهرة من المدعوين الدكتور جهانجير خان مدير مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، والدكتور أبو بكر دكوري، مستشار رئيس جمهورية بوركينافاسو للشؤون الإسلامية، والشيخ نور الدين خالق نظروف مفتي أوزباكستان، والدكتور جاكوب بيترسون أستاذ الأديان والدراسات الإسلامية بجامعة كوبنهاجن.

 

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