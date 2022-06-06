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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قمامة أرض اللواء.. برلماني يواجه وزيرة البيئة بـ 3 أزمات تؤثر على المواطنين

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وجه النائب عمرو القطامي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عدة أسئلة إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، متسائلا عن الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم المخلفات رغم صدور قانون به وصدور لائحته التنفيذية.

وأضاف القطامي خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، خلال مناقشة عدد من الوسائل الرقابية تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن هناك بعض المشكلات التي سبق وتقدمت بها وتم حلها ، مشيرا إلى أن هناك  مشكلة أخرى بحاجة إلى الحل الفوري وهي أزمة مصرف "أبو عوض" مؤكد أن هذا المصرف وجوده كارثة ولابد من القضاء عليه.

وأشار القطامي إلى أن مصرف أبو عوض وصل لمرحلة مأسوية فهو سيكون السبب في أمراض كثيرة لجميع الاهالي بالمنطقة، مضيفا أن القمامة والقاذورات بلغت حوالي 2 كيلو فهي كمية كفيلة كي تستدعي جميع الأمراض الخطرة ، طالبا بحل سريع لهذه الأزمة.

وشدد القطامي على أن مقلب القمامة بمنطقة أرض اللواء موجود في مكان حيوي ورابط بين محافظة القاهرة ورغم ذلك لا يوجد تحرك من المسئولين بشأن هذا المقلب.

وزيرة البيئة جهاز تنظيم المخلفات الجلسة العامة لمجلس النواب الوسائل الرقابية طلبات احاطة

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