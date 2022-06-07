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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

عريس كفر الدوار
عريس كفر الدوار

تصدر عروسا كفر الدوار محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول الفيديو الشهير لهما اثناء القاء العروسة قائمة شروطها على العريس قبل إبرام عقد الزواج .

رد فعل عريس كفر الدوار 

قالت عروس البحيرة لـ«العريس» أمام الحضور في الفيديو المنشور على صفحتها: «أنا وثقة في ربنا وفيك، وإنك هتكون خير الزوج والصاحب والسند، وماندمتش في يوم إني اخترتك، ولكن بالعكس إنت أفضل وأعظم انتصاراتي في الحياة».


وقالت عروس كفر الدوار في الفيديو: «هطلب منك طلب، زي ماهشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك الصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي، ثم أمي».

وجاء رد فعل العريس صادم وذلك نتيجة تعرضه هو وعروسته لانتقادات لاذعة من قبل متابعي السوشيال ميديا وهو ما استنكره من خلال تصريحاته الصحفيه .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

أمنية طارق عروسة كفر الدوار رد عرويس كفر الدوار طفلة متطفلة

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