وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يفتتحان طريق الدكتور مشرفة وميدان أبو الوفا

محافظة دمياط





واصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولتهما التفقدية والافتتاحية لعدد من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، بافتتاح طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية" بعد تنفيذ أعمال تطويره بطول ٧.٥ كم.

تضمن المشروع الذى تصل تكلفته ١٨٧ مليون جنيه، رفع كفاءة الجزيرة الوسطى و إنشاء برجولات وأرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات إلى جانب رفع كفاءة شبكات المرافق وأعمدة الإنارة وتنفيذ عمليات الرصف بالاسفلت.

كما اطلعا على ما تم تنفيذه بميدان ابو الوفا " الشهابية " الذى شهد أعمال تطوير وتوسعة وإعادة تخطيط للمحاور المحيطة به، ورصف الطريق الواصل بين الميدان والكورنيش بطول ٧٠٠ متر ،كما تم استعراض للوضع السابق للمنطقة قبل التطوير وما تم تنفيذه من أعمال والتى ساهمت فى إزالة كافة العشوائيات ورفع المظهر الحضارى للمنطقة.

حيث ذكرت " المحافظ " إلى أن المشروع يُعد من أهم واضخم مشروعات التنسيق الحضارى التى شهدتها مدينة دمياط ، مشيرة إلى أن الطريق محور رئيسى يمر بعدة مناطق بالمدينة يبدأ من ميدان عزب النهضة حتى منطقة مسجد الحطاب ،كما لفتت " محافظ دمياط " ،الى ان ميدان الشهابية تم ادراج أعمال تطويره ضمن هذا المشروع نظرا لكونه نقطة ربط بين جزئي الطريق وكذلك بين مناطق مختلفة بالمحافظة ومدخل رئيسى يصل لقلب المدينة..

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