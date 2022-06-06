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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينتين محملتين بالقمح من بلغاريا وروسيا

صدى البلد

 أعلنت هيئة ميناء دمياط استقبال السفينة المصرية ( وادى الكرم ) وعلى متنها حوالى 53 ألف طن من القمح الوارد من دولة ( بلغاريا ) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية .


كما أعلنت الهيئة استقبال السفينة ( ترامب ليدى ) بمنطقة الانتظار بالميناء و ترفع علم مالطا وعلى متنها شحنة تقدر بحوالى 63 ألف طن من القمح الوارد من دولة ( روسيا ) لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ومن المنتظر أن تبدأ في تفريغ تلك الشحنة فور تراكيها على الرصيف المخصص لاستقبالها.


ومن جانبه أوضح اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء مستمر في استقبال وتداول السلع الاستراتيجية من القمح والحبوب والغلال بعد نجاح مصر في فتح مصادر جديدة لتأمين الامدادات الخاصة بتلك السلع وكذلك تأمين الامدادات الواردة من المصادر الاعتيادية سواءً خارجياً أو داخلياً ، حيث تعمل الدولة على تأمين احتياجاتها من كافة دول العالم وطبقاً للمعايير الصحية المعمول بها على الرغم من الأزمة التى يمر بها العالم.


هذا ويتمتع ميناء دمياط بقدرات تخزينية كبيرة خاصةً بعد إقامة الصوامع المعدنية الجديدة بطاقة تخزينية تبلغ حولى 70 ألف طن مضافة الى الصوامع الاسمنتية ذات السعة التخزينية 150 الف طن وبذلك تبلغ الطاقة التخزينية الاجمالية للصوامع بالميناء حوالى 220 الف طن.


يأتي ذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية فى التوسع لإنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومى للصوامع ضمن الرؤية الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائى والحفاظ على مخزون واحتياطي كاف من القمح .

 

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دمياط الصوامع روسيا القمح محافظة دمياط الهيئة العامة للسلع التموينية

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