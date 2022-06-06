تعيينات جديدة بثلاث كليات بجامعة الزقازيق

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم القرار رقم 959بتاريخ 5 يونيو 2022 بتعيين الدكتور السيد محمد أبو هاشم أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر رئيس جامعة الزقازيق اليوم القرار رقم 967بتاريخ 5 يونيو 2022 بتعيين الدكتور عادل جودة عبد العزيز محمد أستاذ الرياضات الجماعية بكلية التربية الرياضية بنين وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

وأصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم القرار رقم 958 بتاريخ 5 يونيو 2022 بتعيين الأستاذ الدكتور هانى محمد عبد الملك الباسوسى الأستاذ بقسم علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.

أكد رئيس جامعة الزقازيق أن تلك القرارات جاءت من أجل خدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة.

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