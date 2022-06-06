عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القفطان المغربي يميز الكليب.. حاتم عمور يطلق برومو أغنيته الجديدة باقي

حاتم عمور
حاتم عمور

أطلق النجم المغربي حاتم عمور، أمس الأحد الإعلان الترويجي لكليب أغنية "باقي"، المنتظر طرحه يوم الأربعاء القادم.

"باقي" أغنية باللهجة المغربية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد وتوزيع حمزة الغازي، فيما جرى تصوير مشاهد فيديو الكليب بهوليود بمقاطعة لوس أنجلوس تحت إدارة المخرج الأمريكي ذو الأصول السورية سليم سموع.

وحرص حاتم على الترويج لعمله من خلال حسابه الرسمي على الإنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو برومو لأغنيته الجديدة ، معلقا عليه " باقي ثلاثة أيام على باقي كونوا فالموعد ".

وظهر في Teaser، ملامح من فيديو كليب المرتقب أبرزها ظهور عارضات بالزي المغربي التقليدي " القفطان المغربي" في إطار ترويج الأصالة المغربية إلى العالم.

 

أعمال حاتم عمور

يشار أن الفنانين حاتم عمور و اللبناني زياد برجي، يستعدان لإطلاق ديو غنائي، باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير فيديو كليب بين المغرب ولبنان.

 

أحدث أعمال حاتم عمور

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب " أحلى إبداع "، باللهجة العراقية من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.

حاتم عمور الفنان حاتم عمور المطرب حاتم عمور أغاني حاتم عمور المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

شاب يقتل والده و 4 من أشقائه فى قرية أبومناع بقنا

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

أبوها عاشرها كالأزواج.. فتاة تتهم خطيبها بممارسة الرذيلة والأخير يفجر مفاجأة بالدقهلية

بلاغ من اتحاد اليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| وفاة المنتج محسن علم الدين وتشييع جثمانه.. ظهور نادر لبنات حنان ترك.. آخر صورة لـ شاكيرا وبيكيه قبل الانفصال

حفلات يونيو.. محمد حماقي في الأردن.. و3 ليالي لعبد المجيد عبدالله بالكويت

بعد العملية الجراحية.. أنغام تنشر فيديو من كواليس حفلها بموسم جدة

شاهد.. آخر صورة جمعت بين شاكيرا وبيكيه قبل انفصالهما

فارس مقدام.. نقابة المهن السينمائية تنعى المنتج محسن علم الدين

تشييع جنازة المنتج محسن علم الدين من مسجد مصطفى محمود.. ظهر اليوم

تلميذ رمسيس نجيب.. رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين

شيرين سيف النصر: تمنيت العودة للفن بمسلسل الاختيار.. وأسأل عن عادل إمام

ترشيحاتنا

اتحاد الاسكواش يحذف صورة محمد الشوربجي بعد قراره باللعب لمنتخب انجلترا

تخصيص شباك للمسنين وذوي الاحتياجات | افتتاح المركز التكنولوجي بـ دمياط ..صور

خطر جديد يواجه العالم ..التصحر يهدد التربة الزراعية ويعد بمستقبل أكثر جوعا

وزير الخارجية الأردني: نفذنا 90% من إنشاء المدينة الصناعية مع مصر والعراق

رصد 16 حالة غش وحيازة موبايل في لجان الدبلومات الفنية.. اليوم

وزير الخارجية العراقي: بحثنا العمل المشترك وبناء التكامل الاقتصادي مع مصر والأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

سبايدر مان يتفوق.. تعرف على جوائز MTV Awards لعام 2022

شائعة حقنها بمخدر.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض فتاة للاختطاف في فيصل

فيديو

سد النهضة .. عباس شراقي يفجر مفاجأة بشأن الملء الثالث | فيديوجراف

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. ياسمين تلغي متابعة العوضي على إنستجرام "فيديوجراف"

الحمى النزفية تهدد العراق .. ما القصة | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

اﻟﻤﺰﻳﺪ