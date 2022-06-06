القفطان المغربي يميز الكليب.. حاتم عمور يطلق برومو أغنيته الجديدة باقي

أطلق النجم المغربي حاتم عمور، أمس الأحد الإعلان الترويجي لكليب أغنية "باقي"، المنتظر طرحه يوم الأربعاء القادم.

"باقي" أغنية باللهجة المغربية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد وتوزيع حمزة الغازي، فيما جرى تصوير مشاهد فيديو الكليب بهوليود بمقاطعة لوس أنجلوس تحت إدارة المخرج الأمريكي ذو الأصول السورية سليم سموع.

وحرص حاتم على الترويج لعمله من خلال حسابه الرسمي على الإنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو برومو لأغنيته الجديدة ، معلقا عليه " باقي ثلاثة أيام على باقي كونوا فالموعد ".

وظهر في Teaser، ملامح من فيديو كليب المرتقب أبرزها ظهور عارضات بالزي المغربي التقليدي " القفطان المغربي" في إطار ترويج الأصالة المغربية إلى العالم.

أعمال حاتم عمور

يشار أن الفنانين حاتم عمور و اللبناني زياد برجي، يستعدان لإطلاق ديو غنائي، باللهجة المغربية واللبنانية، من كلمات الشاعر أحمد ماضي وسمير المجاري وألحان زياد برجي وتوزيع طارق توكل، فيما ينتظر تصوير فيديو كليب بين المغرب ولبنان.

أحدث أعمال حاتم عمور

جدير بالذكر، أن أخر أعمال حاتم عمور الغنائية كليب " أحلى إبداع "، باللهجة العراقية من كلمات عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي، أما كليب الأغنية تم تصويره مشاهده بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف المخرج أنس الكاد.