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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: 5 ملايين روبل لعائلة كل قتيل من الحرس الوطنى بأوكرانيا وسوريا

روسيا: 5 ملايين روبل
روسيا: 5 ملايين روبل لعائلة كل قتيل في أوكرانيا وسوريا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوماً يأمر بدفع 5 ملايين روبل (81500 دولار) لأسرة كل فرد من أفراد الحرس الوطني الروسي الذين لقوا حتفهم في أوكرانيا وسوريا.

وكانت تقارير غربية أشارت في وقت سابق إلى وجود أزمات عدة في صفوف الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تكبدت فيما يبدو خسائر جسيمة في صفوف الضباط من الرتب المنخفضة والمتوسطة في صراعها مع أوكرانيا.

وأضافت أنه من المرجح أن يؤدي نقص في قادة الفرق ذوي الخبرة والمصداقية إلى تراجع أكبر في المعنويات واستمرار ضعف الانضباط.

ويوم أمس الأحد، أكدت وسائل إعلام روسية مقتل  الجنرال رومان كوتوزوف. في شرق أوكرانيا، في أحدث الخسائر البشرية التي منيت بها موسكو.

وتعتبر روسيا عدد القتلى العسكريين من أسرار الدولة حتى في أوقات السلم، ولم تُحدّث عددهم في أوكرانيا منذ 25 مارس، عندما قالت إن 1351 جنديا روسيا قتلوا منذ بدء حملتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.

في المقابل، تقول أوكرانيا إن عدد ضحايا الجيش الروسي في الحرب يتجاوز 30 ألفا، مع استمرار المعارك الطاحنة بين موسكو وكييف في الشرق.

فيما قال الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، إنه دفع السفن الروسية إلى الوراء أكثر من 100 كيلومتر من ساحل البحر الأسود في أوكرانيا حيث تفرض سفن موسكو حصارا بحريا منذ أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية على تليجرام "نتيجة لإجراءاتنا النشطة التي تهدف إلى هزيمة القوات البحرية للعدو، تم طرد مجموعة سفن أسطول البحر الأسود الروسي من الشواطئ الأوكرانية".

وأضافت الوزارة: "لقد حرمنا الأسطول الروسي من السيطرة الكاملة على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود الذي أصبح منطقة رمادية"، مضيفة أن "موسكو تحاول حاليا استعادة السيطرة هناك".

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