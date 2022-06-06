عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا .. فما معنى هذا الحديث؟

علي جمعة
علي جمعة

"خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا" .. حديث نبوي شريف بين الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال أحد دروسه العلمية.

خلق الله آدم على صورته

وقال علي جمعة، إن الحديث له كماله تقي الوجه فلا يضرب وجهه، فإن الله خلق على صورته أي صورة المضروب وأن المراد ألا يضرب وجهه.

وشدد على أن النص ليس فيه ما يدل على أن لله تعالى صورة تشبه صورة آدم عليه السلام، أو أن آدم على صورة ربه جل شأنه، لكن المراد هنا أي يتقي كل منا ضرب الوجه أو اللطم تعظيما للخالق، موضحاً وكان طول آدم ستون ذراعاً.

وأرجع علي جمعة الخلل في التفسير إلى ما قام به بعض الناس من القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهو حديث ضعيف مرده النقل عن التوراة والتراجم التي خرجت منها، آدم بشر وهناك فارق بين المخلوق والخالق.

حقيقة الإسلام وسماحته أمام العالمين

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفتي السابق، إن نموذج التعايش في مكة مع الآخر قبل البعثة‏ -‏وكان المقام فيه ‏(مقام التعايش والوفاء والتعاون على البر والخير‏)-‏ يدفع المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك الظروف‏-‏في أي زمان أو مكان‏-‏ إلى التمسك بعقيدتهم وعدم التفريط في ثوابت وأصول الإسلام مع الالتزام بمكارم الأخلاق التي تؤسس وترسخ تلك العلاقة مع الآخر بما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي‏,‏ ويكشف عن حقيقة الإسلام وسماحته أمام العالمين‏.‏

ولفت علي جمعة إلى من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه من مظاهر تعاونه ﷺ مع قومه قبل البعثة مساعدته إياهم في حقن دمائهم‏, ‏ورفع التنازع بينهم‏,‏ ودفع شر مستطير كان سيحيق بهم‏,‏ وذلك‏: ‏أنه في السنة الخامسة والثلاثين بنت قريش الكعبة وتقاسمتها أرباعا‏,‏ فلما انتهوا إلى موضع الحجر الأسود تنازعت القبائل أيها يضعه موضعه حتى كادوا يقتتلون‏,‏ ثم اتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم من بني هاشم‏, ‏فكان ﷺ هو أول داخل‏, ‏فقالوا‏:‏ هذا محمد‏,‏ هذا الصادق الأمين‏,‏ رضينا به‏,‏ فحكموه‏,‏ فبسط رداءه ووضع الحجر فيه‏,‏ وأمر أربعة من رؤساء القبائل الأربع أن يأخذوا بأرباع الثوب‏,‏ فرفعوه إلى موضعه‏,‏ فتناوله ﷺ بيده المباركة‏,‏ فوضعه في موضعه ‏(سيرة ابن إسحاق ص‏119).‏

وبين أنه على مستوى أسرته ﷺ نراه يرد الجميل لعمه أبي طالب الذي رباه‏,‏ فيأخذ منه عليا رضي الله عنه ليربيه‏,‏ حين أصيبت قريش بأزمة اقتصادية شديدة‏,‏ وكان أبو طالب ذا عيال‏، موضحا أنه بتلك الأمثلة وغيرها ينبغي على المسلمين أن يقتدوا في تعاملهم مع الآخر‏,‏ حيث يضعون نصب أعينهم هدي الرسول ﷺ في التعامل مع غير المسلمين وحرصه على التمسك بالأخلاق والمبادئ الإسلامية القويمة التي تحث على الوفاء والصدق والأمانة‏.

وشدد علي جمعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرف في مكة قبل البعثة بأنه الصادق الأمين‏;‏ ولم يعرف عنه أبدا أنه خان أمانة أو نقض عهدا أو كذب يوما‏.‏ وهذا ما أدركته السيدة خديجة رضي الله عنها حين واسته بقولها‏: ‏أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا‏,‏ إنك لتصل الرحم‏,‏ وتصدق الحديث‏,‏ وتحمل الكل‏,‏ وتكسب المعدوم‏,‏ وتقري الضيف‏,‏ وتعين على نوائب الحق ‏(البخاري).‏

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف خلق الله آدم على صورته حقيقة الإسلام السلم والاستقرار الاجتماعي ثوابت وأصول الإسلام مقام التعايش والوفاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون.. هاشتاج ياسمين عبدالعزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

21 بـ 1007 جنيهات.. مفاجأة بأسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

بلاغ من الاتحاد المصري لليد للنائب العام ضد مرتضى منصور بعد إهانة حسن مصطفى

ترشيحاتنا

خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا .. فما معنى هذا الحديث؟

التأمينات: لا وقف لمعاشات أصحاب البطاقات القديمة.. فيديو

المركزي يرد على 50 استفسارا للبنوك حول قرار تنظيم عمليات الاستيراد

وداعا للفواتير.. شاهد وزارة الكهرباء تعلن طرق جديدة للتحصيل

الرئيس الأوكراني : 75 مليون طن من الحبوب ستظل عالقة بحلول الخريف..تفاصيل

ليفربول يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد نابي كيتا ويفتح الباب أمام رحيل تشامبرلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

قتل والده وإخوته الـ 4 بدم بارد.. تفاصيل مذبحة الميراث في قنا

فيديو

تريند الفن.. آخر تصريحات شيرين ومحامي حسام حبيب .. ياسمين عبد العزيز تمر بأزمة صحية

الأسماك فيها دود.. الصيادين تحذر: تلوث المياه وراء الظاهرة| فيديو

إتوكس ياللي بعت اختك .. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد: مش هرد على قلة الادب دي وانتي مبتتعلميش

ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة أحمد العوضي..هل انفصلا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ