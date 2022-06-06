بعد انتصار على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز

تفاجأ متابعو البلوجر بدر دراز، أحد المؤثرين في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخبر وفاته، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وسيطرت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي متأثرين بموته المفاجئ.

وكان بدر قد أعلن انتصاره على ادمان الكحوليات، وكتب في منشور محتفلا بمرور عام: “النهاردة بقالي سنة بالظبط مبطل كحول الحمد لله”.

ولم يرافقه الفرح طويلا بسبب اعلانه اصابته بمرض السرطان، وبعد معاناة طويلة مع المرض عاد في شهر مارس الماضي معلنا تعافيه من السرطان.

ولكنه فوجئ متابعوه على فيسبوك بمنشور شاركه طلب فيه نوعا من الأدوية المستوردة المسكنة للالام، بعد عودة السرطان بشكل أقوى من المرة الأول لجسده.

وكانت رسالته الاخيره بالدعاء له، وكتب: “أنا بطلع في الروح” وطلب مساعدة متابعيه، ولكن أعلن خبر وفاته خلال الاونة الماضية مع حالة من الحزن سيطرت على متابعيه.