رئيس اتحاد الاسكواش: محمد الشوربجي يخطط للتجنبس منذ سنوات ويتحمل المسئولية.. فيديو

أكد عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، أن اللاعب محمد الشوربجي نشأ وتعلم الاسكواش في مصر في طفولته وخلال شبابه وانتقل بعدها إلى انجلترا ودرس في الجامعة بالمملكة المتحدة، وأقام ببريطانيا وقرر أن يأخذ قرار الاستمرار في انجلترا ويبدأ حياته الاجتماعية هناك.

وأوضح عاصم خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن قرار إقامة محمد الشوربجي في انجلترا يتطلب أن يقدم على الجنسية البريطانية واللعب مع انجلترا يسهل له الحصول على الجنسية، قائلا: "قرار محمد الشوربجي ليس وليد اللحظة واتعمل على فترات".

وأشار عاصم خليفة، إلى أن محمد الشوربجي كان يلعب باسم مصر طول الوقت ولكن كان يعتذر عن المشاركة في بطولات الفرق، وكانت تظهر اشاعات كثيرة وتختفي عن قرار الشوربجي، متابعا: "محمد الشوربجي كان يخطط لقراره منذ سنوات وهو أخذ القرار ويتحمل مسئوليته".