عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحالف الأحزاب المصرية يرفض مشاركة التيارات المتطرفة بالحوار الوطني

الدكتور أحمد الضبع
الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

وافق تحالف الاحزاب المصرية علي الاقتراح الذي تقدم له الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام برفض مشاركة التيارات المتطرفة في الحوار الوطني وكذلك رفض اي شروط مسبقة خاصة من تلك القوي التي تحاول تغيير دفة وهدف الحوار الوطني من مكاسب للوطن ولجميع فئات الشعب إلى مكاسب شخصية تحقق أهداف القوى المعادية.

وصرح الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، أن تحالف الأحزاب المصرية أصدر بيانا خلال اجتماعه في الجلسة الثانية التي تعقد للمناقشات التمهيدية للحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن ٤٠حزب، أكدوا خلال هذا البيان رفضهم لمشاركة القوى والتيارات التي ثار عليها الشعب وتلطخت أيديهم بدماء المصريين معلناً رفض التحالف  لأي شروط مسبقة من بعض القوى التي تحاول من خلالها تغيير دفة وهدف الحوار الوطني من مكاسب للوطن ولجميع فئات الشعب إلى مكاسب شخصية تحقق أهداف القوى المعادية.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"تحالف الأحزاب المصرية في اجتماعها اليوم الاثنين ٦يونيو ٢٠٢٢، في الجلسة الثانية التي تعقد للمناقشات التمهيدية للحوار الوطني المزمع عقده، يرفضون وبشدة مشاركة تلك القوى والتيارات التي ثار عليها الشعب المصري في ٢٠يونيو في الحوار الوطني لأن الشعب المصري لا يمكن أن يمد أياديه إلى تلك الايادي التي لطخت بدماء الشعب المصري.

كما أن تحالف الأحزاب المصرية يرفضون أي شروط مسبقة من بعض القوى التي تحاول من خلالها تغير دفة وهدف الحوار الوطني من مكاسب للوطن ولجميع فئات الشعب إلى مكاسب شخصية تحقق أهداف القوى المعادية.

ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية أنه يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية في توجهاتها الوطنية التي تهدف  إلى رفع شأن مصر ونهضتها، حفظ الله مصر وحماها من كيد الكائدين"

حزب الحركة الوطنية الشعب المصري رئيس حزب الحركة الوطنية تحالف حركه الوطنيه المصريه حزب الحركة الوطنية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

ترشيحاتنا

زيلينسكي: الوضع في شرق أوكرانيا صعب.. ونتقدم على الروس الأكثر قوة

بريطانيا تسجل 73 إصابة جديدة بـ جدري القرود

لميس الحديدي: على وزير الرياضة تقييم الأوضاع داخل 3 اتحادات

تركيا تبلغ حلف الناتو اعتماد صيغة اسمها الجديد

آبل تصدر macOS Ventura بميزات جبارة لأجهزة ماك Mac

مندوب روسيا بالأمم المتحدة ينسحب من جلسة أممية بسبب رئيس المجلس الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

الأمير هاري وزوجته يغادران بريطانيا قبل انتهاء اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ