تحالف الأحزاب المصرية يرفض مشاركة التيارات المتطرفة بالحوار الوطني

وافق تحالف الاحزاب المصرية علي الاقتراح الذي تقدم له الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام برفض مشاركة التيارات المتطرفة في الحوار الوطني وكذلك رفض اي شروط مسبقة خاصة من تلك القوي التي تحاول تغيير دفة وهدف الحوار الوطني من مكاسب للوطن ولجميع فئات الشعب إلى مكاسب شخصية تحقق أهداف القوى المعادية.

وصرح الدكتور أحمد الضبع نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام، أن تحالف الأحزاب المصرية أصدر بيانا خلال اجتماعه في الجلسة الثانية التي تعقد للمناقشات التمهيدية للحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن ٤٠حزب، أكدوا خلال هذا البيان رفضهم لمشاركة القوى والتيارات التي ثار عليها الشعب وتلطخت أيديهم بدماء المصريين معلناً رفض التحالف لأي شروط مسبقة من بعض القوى التي تحاول من خلالها تغيير دفة وهدف الحوار الوطني من مكاسب للوطن ولجميع فئات الشعب إلى مكاسب شخصية تحقق أهداف القوى المعادية.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

"تحالف الأحزاب المصرية في اجتماعها اليوم الاثنين ٦يونيو ٢٠٢٢، في الجلسة الثانية التي تعقد للمناقشات التمهيدية للحوار الوطني المزمع عقده، يرفضون وبشدة مشاركة تلك القوى والتيارات التي ثار عليها الشعب المصري في ٢٠يونيو في الحوار الوطني لأن الشعب المصري لا يمكن أن يمد أياديه إلى تلك الايادي التي لطخت بدماء الشعب المصري.

كما أن تحالف الأحزاب المصرية يرفضون أي شروط مسبقة من بعض القوى التي تحاول من خلالها تغير دفة وهدف الحوار الوطني من مكاسب للوطن ولجميع فئات الشعب إلى مكاسب شخصية تحقق أهداف القوى المعادية.

ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية أنه يقف بكل قوة خلف القيادة السياسية في توجهاتها الوطنية التي تهدف إلى رفع شأن مصر ونهضتها، حفظ الله مصر وحماها من كيد الكائدين"