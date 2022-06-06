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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: بورسعيد المحور اللوجيستي لأهم نقاط العائلة المقدسة

محافظ بورسعيد يؤكد
محافظ بورسعيد يؤكد أن مصر شهدت السبع سنوات الماضية إعجازات

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مؤتمر "بورسعيد المحور اللوجيستي لأهم نقاط العائلة المقدسة" والذي ينظمه صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي، برئاسة لوسي مندور، وبحضور المهندس عادل الجندي، المنسق العام لمشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة ببورسعيد، ذلك بأحد الفنادق السياحية نطاق حي الشرق.

محافظ بورسعيد  يؤكد أن مصر شهدت السبع سنوات الماضية إعجازات وليس إنجازات في عهد الرئيس السيسي

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر، خلال كلمته بالمؤتمر، رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، على مد حدود محافظة بورسعيد لتشمل عدة مناطق جديدة من بينها منطقة "الفرما" بشرق بورسعيد لتنضم إلى الحدود الإدارية للمحافظة، 

محافظ بورسعيد  يؤكد أن مصر شهدت السبع سنوات الماضية إعجازات وليس إنجازات في عهد الرئيس السيسي

وأكد محافظ بورسعيد أن مصر شهدت السبع سنوات الماضية إعجازات وليس إنجازات في عهد الرئيس السيسي يشيد بها العالم كله، وما ينقصنا هو الثقة في قدراتنا وتشجيع بعضنا البعض.

محافظ بورسعيد  يؤكد أن مصر شهدت السبع سنوات الماضية إعجازات وليس إنجازات في عهد الرئيس السيسي

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لصالون "الصفوة"، برئاسة لوسي مندور، على تنظيم المؤتمر، مؤكدا على دعمه لدور المجتمع المدني في خدمة المجتمع، خاصة المجتمع المدني الذي يعمل على أرض الواقع من خلال أنشطة ومشروعات وفعاليات ملموسة للجميع.

محافظ بورسعيد: النماذج الشبابية الرياضية ترفع اسم مصر عاليا

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة "الفرما" أرض مقدسة ومباركة، وأن مسار العائلة المقدسة يلقى اهتمامًا غير مسبوقًا من الدولة المصرية.

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