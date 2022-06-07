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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عامًا من إصدارها

آبل تطلق تطبيق الطقس
آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عامًا من إصدارها

أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة في مؤتمر مطورى آبل WWDC 2022، رسميا وأخيرا عن إدماج تطبيق الطقس Weather App في أجهزة الآيباد iPad التابعة لآبل، بالإضافة إلى أن آبل أعلنت عن عدد من المنتجات والخدمات الأخرى التي  التي ستطلقها هذا العام.

 

  آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عامًا من إصدارها 

 

ووفقا لما قالته آبل في مؤتمر WWDC 2022 سيتم إطلاق تطبيق الطقس في أجهزة الآيباد التي تعمل بنظام تشغيل iPadOS 16، فعندما تم إطلاق أول جهاز iPad في عام 2010 ، ولم يحتوي تطبيق الطقس Weather.

  آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عامًا من إصدارها 

 

وشاركت آبل بعض الصور و لقطات الشاشة في مؤتمرها للمطورين WWDC 2022 عن تطبيق الطقس الذي يشبه التطبيق المتواجد على  هواتف آيفون. و تعكس خلفية التطبيق حالة الطقس ، مزودة بلوحة تحكم كبيرة للإحصاءات التي تبين درجات الحرارة.

  آبل تطلق تطبيق الطقس لأجهزة آيباد بعد 12 عامًا من إصدارها 

 

ويبدو من شكل التطبيق أنه مماثل للتطبيق الموجود في آيفون بشكل أساسي ولكنه تم تضخيمه إلى حجم الآيباد. وجدير بالذكر أنه ليس معروف السبب بالضبط حول استغراق آبل 12 عامًا لإضافة تطبيق الطقس إلى الآيباد.

 

وأضاف النظام التشغيلي الجديد iPadOS 16  لأجهزة آيباد ميزات لمتصفح سفاري عبارة عن مجموعات من علامات تبويب مشتركة لتصفح الويب مع الآخرين ، كما أن تجربة التصفح تصبح أكثر أمانًا باستخدام مفاتيح المرور، ويستفيد تطبيق Weather الجديد بشكل كامل من شاشة آيباد ، كما يتفاعل Live Text  مع النص في الفيديو.

 

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