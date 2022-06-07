باللون الوردي.. أحدث ظهور لـ ياسمين رئيس بإطلالة ناعمة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ياسمين رئيس في الصور مرتدية بدلة باللون الوردي الهادئ، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك أب رقيق.

وكانت قد كشفت النجمة ياسمين رئيس عن شكل شخصيتها في فيلم ضرب نار والذي تتصدر بطولته والمقرر إطلاقه خلال هذا العام، ونشرت ياسمين رئيس صورة لها بشعر أبيض وهي ترتدي فستان أسود في ظل تحضيراتها للشخصية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق والإثارة، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم محمود الليثي، محمد محمود، نبيل عيسى، مصطفى غريب، نور قدري، مي سليم، ومن إخراج عمرو صلاح.