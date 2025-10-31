بسمة وهبة: لأول مرة السوشيال ميديا تجتمع على الحب والاحترام والفخر بمصر

أكدت الإعلامية بسمة وهبة أنّ مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اليوم حالة فريدة من التفاعل الإيجابي، بعد انتشار صور ورسومات من البروفات الجوية الخاصة بالاحتفالية المنتظرة لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت مليئة بالسعادة والإشادة.

صورًا ومقاطع فيديو

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن المصريين التقطوا صورًا ومقاطع فيديو نُشرت على نطاق واسع، ما جعل هذه اللقطات حديث الجميع عبر مختلف المنصات.

وتابعت أن "السوشيال ميديا لأول مرة تجتمع على شيء واحد، هو الحب والاحترام والفخر بمصر"، لافتة إلى أن هذا الشعور العام يعكس مدى تقدير المصريين لإنجازات الدولة، وخاصة إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصبحت مصدر فخر لكل مواطن.

الأصالة المتجذّرة في وجدان الشعب

وأوضحت الإعلامية أن مشاعر الحب والعزة التي اجتاحت المصريين اليوم مصدرها الأصالة المتجذّرة في وجدان الشعب المصري، الذي يدرك قيمة الإنجازات الوطنية على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنها لمست هذه الحالة بنفسها عبر تفاعلها على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يعيشه المصريون اليوم هو "حالة فريدة من الانتماء والفخر بالهوية المصرية".

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أن احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، المقررة يوم السبت، ستكون حدثًا تاريخيًا بكل المقاييس، إذ سيفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي جسر بين الماضي والحاضر، مؤكدة أن المتحف الجديد يمثل توقيعًا جديدًا لهوية مصرية خالدة صنعها الأجداد وواصلها الأبناء في عهد الرئيس السيسي.

