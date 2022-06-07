عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف مع استمرار القصف الروسي.

وكان أدان مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الإثنين، هجومًا صاروخيًا روسيًا في نهاية هذا الأسبوع أدى إلى تدمير محطة كبيرة لتخزين الحبوب في مدينة ميكولايف.

وقال بوريل، عبر “تويتر”،  “ضربة صاروخية روسية أخرى ساهمت في أزمة الغذاء العالمية. دمرت القوات الروسية ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا في ميكولايف”.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، أول أمس الأحد، اشتعال النيران في محطة كبيرة لتخزين الحبوب في مدينة ميكولايف.

صافرات الإنذار اشتعال النيران الاتحاد الأوروبي أوكرانيا كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم| بوريس جونسون ينجو من تصويت لسحب الثقة.. روسيا تحذر الغرب من إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى.. والهند تتبرأ من التصريحات المسيئة للرسول

الاتحاد الأوروبي يدين تدمير الجيش الروسي ثاني أكبر مخازن الحبوب في أوكرانيا

أزمة دبلوماسية كبرى.. وزير خارجية المجر يشكك في صحة زيلينسكي العقلية

بريطانيا تسجل 73 إصابة جديدة بـ جدري القرود

تركيا تبلغ حلف الناتو اعتماد صيغة اسمها الجديد

سوريا.. سلسلة انفجارات في سماء العاصمة دمشق

بلينكن: روسيا تصدر الجوع إلى أنحاء العالم بسبب الحرب في أوكرانيا

إعلام عبري: إحباط هجوم إيراني على إسرائيليين في تايلاند

ترشيحاتنا

تزامنا مع التصريحات المسيئة للرسول.. الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على مسلم| فيديو

سنوات من الانقسام الأسري.. ما المطلوب بقانون الأحوال الشخصية الجديد

أدعية شهر ذو القعدة للرزق الواسع.. 4 كلمات تقي من الفقر

حتحوت عن لافتة مجمع التواليتات: مرتضى منصور نفى نسبها لرئيس الاتحاد الدولي لليد

تفاصيل مباحثات وزيري خارجية الولايات المتحدة وقطر في واشنطن

ألميريا عن ضم رمضان صبحي وديانج: لن نتعاقد مع لاعبين بالدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ