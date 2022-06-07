سماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف مع استمرار القصف الروسي.

وكان أدان مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الإثنين، هجومًا صاروخيًا روسيًا في نهاية هذا الأسبوع أدى إلى تدمير محطة كبيرة لتخزين الحبوب في مدينة ميكولايف.

وقال بوريل، عبر “تويتر”، “ضربة صاروخية روسية أخرى ساهمت في أزمة الغذاء العالمية. دمرت القوات الروسية ثاني أكبر محطة للحبوب في أوكرانيا في ميكولايف”.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، أول أمس الأحد، اشتعال النيران في محطة كبيرة لتخزين الحبوب في مدينة ميكولايف.