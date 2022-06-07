منتج مسلسل suites بالعربي: غالبا في جزء ثاني لكن مش رمضان الجاي

حسم المنتج طارق الجناينى أمر العمل على جزء ثان من مسلسل suites بالعربى أثناء استضافته من جانب الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" قائلاً : "غالباً هيكون فى ولكن بالتأكيد مش ها يكون فى رمضان اللى جاي".

وكانت مازحت الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" على قناة on، الفنانة تارا عماد وذلك أثناء استضافتها فى البرنامج قائلة : "اللى عملت دورك برا فى المسلسل الأمريكانى "suites" اتجوزت الأمير هارى بعدها على طول وسافرت، يعنى خدته كمان من العائلة وسافر معاها".

لترد تارا عماد: "أدينا مستنيين"، ثم تطرقت إلى تفاصيل شخصية ليلى التى لعبته تارا عماد قائلة: " فى تفاصيل كتير خلال الدور، اشتغلت عليها، ومن 3 سنين عارفة بالعمل من المنتج طارق الجناينى وفرحت جداً لأنى شفت النسخة الأمريكاني، وكنت بحبها جداً، علشان كده كنت مستنية العمل وشغوفة جداً بيه".