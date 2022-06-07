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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإمارات تتحدى أستراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022

الإمارات ضد أستراليا
الإمارات ضد أستراليا

يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره منتخب أستراليا، اليوم، الثلاثاء،  في تمام الثامنة مساء، على ملعب أحمد بن علي المونديالي بالعاصمة القطرية “الدوحة”، في المحلق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الإمارات لتخطي عقبة أستراليا في لقاء الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو حلم التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب الإمارات احتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، بينما احتل منتخب أستراليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

ويلتقي الفائز من مباراة الإمارات وأستراليا مع بيرو، في المحلق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

يذكر أن آخر مباراة جمعت منتخب الإمارات وأستراليا، كانت في كأس أمم آسيا 2019، وانتهت بفوز المنتخب الإماراتي بهدف دون رد.

وضمن 5 منتخبات آسيوية مقاعدهم في كأس العالم 2022، وهم قطر “البلد المستضيف للبطولة”،  وإيران وكورويا الجنوبية والسعودية واليابان.

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