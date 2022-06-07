عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة بقرى ديروط والبداري وساحل سليم وأسيوط

حملات نظافة وصيانة
حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة رفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

ولفت المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة.

كما أكد المحافظ على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

غدا.. التغيرات المناخية والبصمة الكربونية في ندوة بجامعة أسيوط

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط السبت المقبل


واوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وساحل سليم وأسيوط نفذت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة بطريق درنكة التابع لمركز أسيوط وتسويته بالجليدر لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واستكمال أعمال الدهانات بالطريق الزراعي بعد كمين الطرق.

وأضاف أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والطرق الرئيسية بالقرية ورفع نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية ونقلها إلى الأماكن المخصصة فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بمدينة البداري وقرية جرف سرحان بمركز ديروط بالاضافة إلى مراجعة أعمال شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات وصيانتها أمام مدخل مسارة الغربي التابعة لمركز ديروط لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات ورضا المواطنين.

وشارك في هذه الحملات محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي و... وغيرها من المعدات.

IMG-20220607-WA0007
IMG-20220607-WA0007
IMG-20220607-WA0008
IMG-20220607-WA0008
IMG-20220607-WA0009
IMG-20220607-WA0009
IMG-20220607-WA0011
IMG-20220607-WA0011
IMG-20220607-WA0010
IMG-20220607-WA0010
IMG-20220607-WA0003
IMG-20220607-WA0003
أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات حملات نظافة بأسيوط صيانة أعمدة الإنارة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

موضوعات متعلقة

اقتراحات النواب توافق على توصيل الصرف الصحي لمساكن كوبري رعرع بمدينة أسيوط

محافظ أسيوط يشدد على إزالة العوائق والالتزام بخطوط التنظيم خلال عمليات الرصف

ترشيحاتنا

البرلمان يوافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية

وزير الأوقاف: أخطر تحدٍّ يواجه عالمنا اليوم الاستخدام السياسي لجماعات التطرف

قائد بالجيش الإيراني يهدد بتدمير تل أبيب وحيفا إذا ارتكبت إسرائيل خطأ

30 معلومة هامة تحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

لماذا لم تحسم الدبابات الروسية الحرب في أوكرانيا حتى الآن.. إجابة غير متوقعة

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ