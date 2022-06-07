حملات نظافة وصيانة لأعمدة الإنارة بقرى ديروط والبداري وساحل سليم وأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة رفع مستوى النظافة والتجميل بمراكز وقرى المحافظة ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

ولفت المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة.

كما أكد المحافظ على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.



واوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وساحل سليم وأسيوط نفذت حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة بطريق درنكة التابع لمركز أسيوط وتسويته بالجليدر لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واستكمال أعمال الدهانات بالطريق الزراعي بعد كمين الطرق.

وأضاف أنه تم القيام بحملة نظافة مكبرة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط والطرق الرئيسية بالقرية ورفع نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية ونقلها إلى الأماكن المخصصة فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بمدينة البداري وقرية جرف سرحان بمركز ديروط بالاضافة إلى مراجعة أعمال شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات وصيانتها أمام مدخل مسارة الغربي التابعة لمركز ديروط لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات ورضا المواطنين.

وشارك في هذه الحملات محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ، ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي و... وغيرها من المعدات.

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