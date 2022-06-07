ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله يصل الكويت

وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، إلى دولة الكويت، وكان في استقباله الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي.

ويرافق ولي العهد الأردني في الزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الاستثمار خيري عمرو، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان في مقدمة مستقبلي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمطار الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس ديوان سمو ولي العهد ورئيس بعثة الشرف الشيخ أحمد العبدالله وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.