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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الجنسية المصرية والسمعة.. 9 شروط يجب توافرها في المبعوث وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يستعرض موقع صدي البلد الاخبارى شروط الواجب توافرها في المبعوث وذلك وفقا للقانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية فيما يلى:

جاءت المـادة (9) لتقضى بوجوب أن يتوافر فى المبعوث الشروط الأساسية الآتية: 

1– أن يكون مصرى الجنسية. 

2– أن يكـون مـحـمـود السيـرة حـسـن السمعـة، ولم يسبق الحكم عليه فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو فى إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المرتبطة بها، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون متمتعا بالليـاقـة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية بدرجة تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها فى البلد المزمع إيفاده إليها والشروط التي تحددها.

4- أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذى تقدم له والتى تضعها اللجنة عند الإعلان عن البعثات.

5- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.   

6- ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة للغرض ذاته. 

7– ألا يكون المتقدم قد عاد من إيفاد سابق، أو ألغى إيفاده لأسباب ناشئة عن تقصيره، أو عدم قدرته على التحصيل العلمى، أو لسوء السلوك.

8– ألا يكون المتقدم على منحة مقدمة للدولة أو بعثة أو إجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان. 

9- الحصول على موافقة السلطة المختصة بالجهة التابع لها المبعوث. 

وللجنة المختصة أن تضمن الإعلان عن البعثات شروطا إضافية أخرى بما يضمن حسن اختيار المبعوثين وتكفل انتقاء أفضل العناصر.

يشار إلى أن القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، حدد اختصاصات اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، فى مقدمتها تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها في ضوء استراتيجية الدولة وأولوياته. يأتى ذلك إلى جانب وضع قـواعـد اخـتـيـار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها، وتحديد مدة البعثة.
 

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