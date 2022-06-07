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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الدولة تدعم الفلاح للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية

الزراعة
الزراعة

كشف هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل موافقة البرلمان مبدئيًا على مشروع قانون وقف العمل بضريبة الأطيان. 


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم اليوم مد إعفاء المزارعين من دفع هذه الضريبة.


ولفت هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن الدولة تدعم الفلاح من أجل التوسع في المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الفجوة في الإنتاج والاستهلاك.


وأوضح أنه في عام 2017، تم إعفاء أصحاب الأراضي من الضريبة وتم مدها حتى الآن، لافتا إلى أن قيمة ضريبة الأطيان تبلغ 14 % من القيمة الإيجارية.
 

 

لجنة الزراعة مجلس النواب البرلمان

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