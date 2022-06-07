جريمة قنا.. الأم تلقت 6 طلقات وتم ضبط المتهم بالسلاح.. فيديو

قال الكاتب الصحفي يسري البدري، إن واقعة مذبحة قنا تمثل خطورة على المجتمع المصري، ولذا تعمل وزارة الداخلية على ضبط الجناة سريعًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تحديد المتهم مرتكب مذبحة قنا منذ اللحظة الأولى، حسبما صرح شقيقه واعترف عليه.

ولفت إلى أنه يجري حاليا رفع مسرح الجريمة ومطابقة الفوارغ بالسلاح المضبوط مع المتهم بواسطة النيابة والجهات المعنية، تمهيدًا لبدء التحقيق معه.

وأكد أن المتهم اعترف بالجريمة وبررها بأن والده لا يعطيه الأموال التي يطلبها منه، ولا يساعده، ويريد الاستقلال ماديًا عن أسرته ووالده لا يعطيه شيئًا.

وواصل الكاتب الصحفي يسري البدري، أن الأم تلقت 6 طلقات في أماكن متفرقة من جسدها، معظمها دخول وخروج.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتهم داخل منزل بمنطقة جبلية ومعه السلاح المستخدم و2 خزينة وعدد من الطلقات، موضحًا أن مركز دشنا شهد مذبحة مشابهة راح ضحيتها 4 أشخاص في شهر فبراير الماضي.