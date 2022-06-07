كواليس فيلم محمد إمام الجديد عمهم.. صور

شارك الفنان محمد إمام، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد امام خلال كواليس فيلم “عمهم” بعد أن انتهى من تصويره، مما نال إعجاب متابعيه.

وسبق أن طرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” للنجم محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك في جميع دور العرض السينمائية.

“عمهم” بطولة محمد إمام وهدى المفتي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمد أنور ورياض الخولي وايتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك.

ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.